No Benfica, nós não precisamos de rebaixar os outros para sermos melhores. Não precisamos de andar a espreitar pelas fechaduras das portas dos outros – porque temos trabalho que nos enche de orgulho."





"Nós somos Benfica, os maiores em Portugal e cada vez mais uma referência global

. Não é sorte nem acaso, é tudo uma questão de muito trabalho e das escolhas certas. Escolhas certas quando apostamos na Formação, na valorização do património material e imaterial do Clube , e quando continuamos a afirmar o Benfica como uma marca presente em cada vez mais locais do país e do mundo."



"Por isso, enquanto uns falam ou tentam distrair, nós voltamos a estar na rota para ganhar. E quero aqui reafirmar o nosso compromisso, a nossa amibção e a nossa determinação em conquistar o Penta e em voltar a ganhar noutras modalidades. mas sempre com os pés bem assentes na terra, garantindo que não abdicaremos ne consolidar a sustentabilidade do clube."

"Como em qualquer instituição, os dirigentes passam, mas os seus associados permanecem, como devem permanecer os resultados e as grandes obras concretizadas. Da nossa parte, um desejo comum: acreditamos, apoiamos, mas queremos sempre mais e melhor, queremos sempre entrar em campo ou em competição para ganhar, com uma atitude que honre a memória de quem nestes anos serviu o Benfica, sempre com um espírito de elevado compromisso."E continuou:"Recorde-se que Luís Filipe Vieira foi constituído arguindo no caso da Operação Lex, suspeito de ter pedido ao juiz Rui Rangel, com quem mantém uma relação de proximidade, ajuda para resolver um processo fiscal referente a uma divída ao fisco.Na altura, o presidente Benfica declarou estar inocente. "Afirmo, de forma peremptória, que estou de consciência totalmente tranquila. Não pratiquei qualquer ilícito que me possa ser imputado. É, aliás, com enorme estupefacção que vejo o meu nome associado a este processo", disse o presidente do clube da Luz.