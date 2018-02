Equipa de Sérgio Conceição perdeu (0-5) na primeira-mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O FC Porto foi goleado esta quarta-feira (0-5) pelo Liverpool, na primeira-mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



O senegalês Sadio Mané, aos 25 minutos, abriu o marcador para os ingleses, que viriam a ampliar a contagem apenas quatro minutos depois, pelo egipcio Mohamed Salah. Mané, aos 53 e 85, e o brasileiro Firmino, aos 70, anotaram os restantes golos da goleada dos reds.



A formação de Sérgio Conceição sofreu a pior de derrota de sempre do clube portuense em jogos em casa nas competições europeias e só um milagre poderá impedir o adeus à 'Champions'. Foi uma noite para esquecer para o FC Porto e para o guarda-redes José Sá, que ficou ligado sobretudo ao primeiro golo do Liverpool, marcado por Sadio Mané.



A segunda mão dos oitavos de final vai ser disputada em 6 de Março, em casa do Liverpool.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/CoachConceicao?ref_src=twsrc%5Etfw">@CoachConceicao</a>: "Temos de honrar este símbolo e assumir a responsabilidade deste resultado. E temos de dar uma resposta positiva já no domingo, frente ao Rio Ave, naquele que é o nosso principal objetivo"<a href="https://twitter.com/hashtag/FCPorto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPorto</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCPLFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPLFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://t.co/87uususYuh">pic.twitter.com/87uususYuh</a></p>— FC Porto (@FCPorto) <a href="https://twitter.com/FCPorto/status/963898135465558017?ref_src=twsrc%5Etfw">14 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Com Lusa