Esta terça-feira, ao ser questionado sobre o caso dos emails, Jorge Jesus não se quis alongar. "O que sei é que eu não mando emails para ninguém nem ninguém manda para mim. Aí estou tranquilo", começou por dizer, segundo o Record.

"Sou treinador de futebol e o que me importa é o futebol ser a minha paixão, onde jogadores e treinadores possam ter cada vez mais criatividade e capacidade para proporcionar jogos apaixonantes, de qualidade, ideias de jogo. Isso é que é o importante", prosseguiu o treinador dos leões.

"Isso que se está a passar nos bastidores, se calhar daqui a algum tempo vai saber-se o que se passou. Mas a mim passa-me completamente ao lado. Claro que ouço. Mas leio zero. Redes sociais para mim, zero", concluiu Jorge Jesus.

Sobre o jogo de quarta-feira, entre o Benfica e o Sporting, o treinador leonino garantiu que o clube de Alvalade está preparado para vencer.

"Espero vencer na Luz, assim como os meus jogadores, os adeptos, independentemente do que aconteceu há um ano. O que interessa é o jogo de amanhã [quarta-feira]. Face à grande equipa que o Sporting tem faz-me pensar e acreditar que temos todas as possibilidades de vencer", disse. "Na Luz ganhei uma, perdi outra e amanhã é o desempate", referiu Jorge Jesus.

Amanhã, as águias, com 36 pontos, recebem os leões, com 39, no Estádio da Luz, às 21h30.