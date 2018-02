O avançado brasileiro e melhor marcador da I Liga portuguesa, Jonas, é a grande nota de destaca na lista dos 19 futebolistas convocados pelo treinador do Benfica, Rui Vitória, para a recepção ao Boavista, no sábado.O autor de 25 golos na I Liga sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no triunfo, por 3-1, diante do Portimonense, na ronda anterior, e ao longo desta semana trabalhou de forma condicionada, motivo pelo qual só este sábado de manhã serão dissipadas todas as dúvidas.Para este encontro da 23.ª jornada da I Liga, destaque também para a ausência de Douglas e para a permanência de Eliseu no lote dos 'eleitos'O Benfica, segundo classificado, em igualdade com o Sporting, com 53 pontos, recebe este sábado, às 18:15, o Boavista, sexto com 30, em jogo da 23.ª jornada da I Liga.Lista dos 19 futebolistas convocados:- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.- Defesas: Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Diogo Gonçalves e João Carvalho.- Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.