Quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos por suspeitas de viciação de resultados.

Segundo uma investigação da SIC, as autoridades estão a investigar um encontro entre os vilacondenses e o Feirense, respeitante à 20.ª jornada do campeonato do ano passado. Os quatro jogadores do Rio Ave estão na mira das autoridades por terem sido alegadamente pagos para perder esta partida.



O jogo em causa (com 1309 espectadores) aconteceu em Fevereiro em Santa Maria da Feira contra o Feirense, que ganhou por 2-1. Os jogadores em causa terão sido pagos por intermediários, que as autoridades pensam estar ligados ao mundo das apostas. Segundo a SIC, os intermediários pagavam aos jogadores e, depois, apostavam nos resultados através de plataformas como o Placard.