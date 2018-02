O jogador do Liverpool, Adam Lallana, partilhou uma imagem na sua página de Instagram onde mostra os seus pés congelados após o jogo com Southampton, que aconteceu este domingo.



"Sugestões para descongelar pés?", escreveu Lallana na sua página oficial, acrescentando: "#nofilter" - hashtag que indica que a fotografia não sofreu qualquer modificação.

Any suggestions for defrosting feet ?? #nofilter Uma publicação partilhada por Adam Lallana (@officiallallana) a 11 de Fev, 2018 às 11:21 PST





O jogador do Liverpool entrou nos 11 minutos finais do encontro para substituir Roberto Firmino. A equipa de Klopp acabou por venceu por 2-0, com golos de Mohamed Salah e Firmino.