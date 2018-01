João Mário recusou inicialmente ser transferido para o West Ham, mas, de acordo com a Sky Sports o internacional português recuou na decisão e está a avaliar a proposta do clube inglês, que inclui o empréstimo e opção de compra no final da temporada.O West Ham está actualmente no 11.º lugar da Liga inglesa, com apenas seis vitórias.Já surgiram várias notícias sobre o médio do Inter, nomeadamente sobre um alegada transferência para o Watford, equipa treinada por Marco Silva, com quem já trabalhou no Sporting CP.O campeonato espanhol também poderá ser uma hipótese para João Mário. Valência e Sevilha já terão mostrado interesse pelo internacional português.Esta temporada, o ex-jogador do Sporting realizou apenas 14 jogos ao serviço da equipa italiana.