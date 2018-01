Sevilha, Atlético Madrid, Manchester United, PSG e Watford. Estes são apenas alguns dos clubes que já foram apontados para João Mário. No entanto, o Jogo avança esta terça-feira que nas últimas horas o internacional português pode rumar ao Valência, caso os espanhóis consigam transferir Kondogbia aos chineses do Guangzhou Evergrande.Sabe-se que o médio pediu ao seu empresário Kia Joorabchian para trocar o Inter pelo campeonato inglês, mas que os italianos consideram que o campeonato espanhol se enquadra melhor nas características físicas e técnicas de João Mário.Os "nerazzurri" poderão estar a negociar um empréstimo com direito de compra, mas pretendem incluir uma percentagem numa futura venda. Recorde-se que o Inter pagou 45 milhões de euros ao Sporting.A juntar-se à equipa do Valência, João Mário irá encontrar os portugueses Rúben Vezo e Gonçalo Guedes.