O seleccionador brasileiro revelou esta sexta-feira uma "parte da lista" dos jogadores que vão participar no Mundial de 2018 na Rússia.

O seleccionador brasileiro, Tite, revelou esta sexta-feira em entrevista ao UOL Esporte "uma parte" da lista dos jogadores que vão ser convocados para o Mundial de 2018. Os primeiros 15 escolhidos são jogadores, segundo o técnico, que estão numa situação "consistente" nos seus clubes.



"A lista está aberta numa parte e fechada noutra. Fechada em nomes com uma situação consistente nos seus clubes e que, dentro da selecção, já estejam confirmados, afirmados e a jogar bem. São os 11 que iniciam [Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus], o Thiago Silva, o Fernandinho, o Willian e o Firmino", revelou o seleccionador.



Antes de participar no Mundial de 2018 na Rússia, o Brasil tem ainda dois jogos amigáveis agendados para 23 de Março (em que defronta a Rússia) e a 27 do mesmo mês (contra a Alemanha, em Berlim).