Ronaldinho Gaúcho decidiu colocar um ponto final na sua carreira, confirmou esta terça-feira o seu irmão e representante, Roberto de Assis Moreira. "Ele parou. Acabou", afirmou, citado pelo Globo Esporte.



O representante do jogador de 37 anos informou ainda que estão a ser preparados alguns jogos de despedida para depois do Mundial na Rússia. "Vamos fazer algo em grande, depois do Mundial2018, provavelmente em Agosto. Vamos fazer vários eventos no Brasil, Europa e Ásia e claro, com a selecção brasileira", disse.





A última equipa onde Ronaldinho jogou foi no Fluminense - época 2015. O ponto alto da carreira do internacional brasileiro foi no Barcelona, onde conquistou duas vezes o título de melhor jogador do mundo.Antes, esteve por duas temporadas no PSG (2001/2002 e 2002/2003), altura em que deixou o Grémio, clube brasileiro onde jogou até sair para a Europa.Depois de sair do Barcelona FC, Ronaldinho ainda passou pelo Milan, Flamengo e Atlético Mineiro.Nas redes socais multiplicam-se vídeos com os melhores momentos do craque brasileiro. Veja aqui um desses: