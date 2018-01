Defesa espanhol pode sair das "águias" já em Janeiro. Italianos fizeram uma proposta de 30 milhões de euros

Álex Grimaldo pode sair do Benfica já no mercado de Janeiro. De acordo com a imprensa italiana, o defesa espanhol pode rumar para o Nápoles, por 30 milhões de euros.



De acordo com o jornal Tuttosport, Grimaldo vai colmatar a provável saída de Faouzi Ghoulam, que poderá rumar nos próximos dias para o Manchester United, equipa treinada por José Mourinho.



Recorde-se que o defesa espanhol tem contrato válidos com os "encarnados" até 2021 e uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.



Segundo a imprensa italiana, Grimaldo pode vir a assinar por cinco épocas e ganahr dois milhões por ano.