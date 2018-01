O futebolista brasileiro conhecido como Gabigol despediu-se do Benfica, onde jogava por empréstimo do Inter Milão, após cumprir cinco jogos incompletos e marcado um golo.



O futebolista brasileiro Gabriel Barbosa despediu-se hoje do Benfica, ao qual tinha chegado em Agosto por empréstimo do Inter Milão, após cumprir apenas cinco jogos incompletos e marcado um golo pelos 'encarnados'.



"Hoje, encerro meu ciclo no Benfica, um gigante que aprendi a admirar. Quero agradecer aos 'encarnados' pela oportunidade", escreveu o avançado na sua conta na rede social Twitter, deixando ainda um agradecimento a todos os companheiros.



O jogador, de 21 anos, apelidado de 'Gabigol', fez apenas um golo pelo Benfica, num jogo que deu a vitória fora na Taça de Portugal diante do Olhanense (1-0), e no qual saiu aos 59 minutos.



No seu curto percurso no Benfica, Gabriel Barbosa foi também titular no jogo da Taça da Liga com o Sporting de Braga (1-1), saindo aos 63 minutos, e suplente utilizado nas derrotas com o CSKA Moscovo (1-2), Boavista (2-1) e Basileia (0-2).



'Gabigol' já tem nova equipa e está de regresso ao Santos, clube em que se formou e do qual saiu em 2016 para o Inter Milão.



"Estou muito ansioso e empolgado para entrar em campo novamente, principalmente na Libertadores, prova que sempre quis jogar. Quero ajudar, demonstrar meu carinho para essa 'torcida' linda", disse o futebolista.



O avançado, que será emprestado pelos italianos, sublinhou que sempre foi um "menino da vila", em alusão ao seu regresso ao clube paulista.



"Vamos sonhar, jogar e vencer juntos novamente. É hora de entrar na Vila Belmiro (campo do Santos) e ouvir: Menino da Vila, Santista e Cruel, vai para cima Gabriel", escreveu o jogador.



O Santos não forneceu detalhes em relação aos contornos do negócio, mas a imprensa brasileira avança que o clube paulista pagará 1,7 milhões de euros ao Inter de Milão, por um empréstimo até Dezembro.