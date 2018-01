O avançado colombiano regressa ao Sporting depois de uma passagem pela China e pelo Canadá.





Fredy Montero está de regresso ao Sporting. O avançado colombiano está em Lisboa e realizou os exames médicos.



Quando alinhou pela primeira vez nos leões, Montero marcou 37 golos em duas temporadas. Vai agora assinar um contrato válido por época e meia, mais um ano de opção. Fredy Montero ficará blindado por uma cláusula de 60 M€ e, segundo foi possível perceber, a SAD irá resgatar o jogador praticamente sem custos. O jogador tinha sido vendido ao Tianjin Teda, mas estava emprestado a uma equipa canadiana, o Vancouver Whitecaps.



Ao que apurou o Record, o colombiano que não joga desde 3 de Novembro do ano passado vai ter de fazer uma espécie de pré-temporada na Academia de Alcochete, ants de ser considerado como uma hipótese viável de Jorge Jesus.



Montero, que estava ao serviço dos Vancouver Whitecaps, na Major League Soccer, o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos e do Canadá, – onde apontou 15 golos em 39 encontros – terá de fazer as sessões de trabalho normais da equipa, mas também algum treino extra para acompanhar o ritmo dos novos companheiros de equipa.