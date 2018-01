O FC Porto venceu o Feirense por 2-1, esta quarta-feira, mantendo a liderença, numa jornada de importância reforçada devido ao confronto entre Sporting e Benfica.Na deslocação a Santa Maria da Feira, os "dragões" entraram a vencer com um golo de Aboubakar aos 22 minutos. Apenas quatro minutos depois, Rocha empatou para a equipa da casa. Aos 76, Felipe voltou a colocar o onze de Sérgio Conceição em vantagem, com um cabeceamento certeiro.Os "azuis e brancos" entraram em campo uma hora e 15 minutos do jogo grande da 16.ª jornada da I Liga, o Benfica-Sporting, começar. Antes desta ronda, o clube de Alvalade estava em igualdade pontual com o FC Porto e os "encarnados" a três pontos de distância.