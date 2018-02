Soares bisou na partida e Marega sentenciou o encontro aos 57 minutos de jogo. Sérgio Oliveira assinou o último golo em cima do minuto 90. Veja os golos do encontro

O FC Porto venceu este domingo o Desportivo de Chaves (0-4), no encontro da 22.ª jornada do campeonato nacional. Com este resultado os "azuis e brancos" regressam ao primeiro lugar da tabela classificativa.



Soares bisou no encontro (aos 15 e 28 minutos) e Marega consolidou a vitória dos "dragões" aos 57 minutos. O avançado de 26 anos, emprestado ao Vitória de Guimarães na época anterior, marcou o seu 16.º e tornou assim o melhor marcador do FC Porto na I Liga. Já em cima do apito final, surgiu o quarto golo do FC Porto, apontado por Sérgio Oliveira.



Os "azuis e brancos" passaram a somar 55 pontos, mais dois do que o Benfica (mais um jogo disputado) e cinco do que o Sporting. O Desportivo de Chaves, que apenas venceu um dos últimos quatro encontros, segue na sexta posição, com 30 pontos.



O resultado sentenciado permitiu a Sérgio Conceição gerir algumas peças. Recorde-se que os "dragões" recebem o Liverpool já na próxima quarta-feira, jogo da primeira mão dos oitavo-de-final da Liga dos Campeões.



Veja aqui os três golos do encontro.



Soares ('15)

Soares ('28)



Marega ('57)



Sérgio Oliveira ('90)