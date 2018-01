O protesto do FC Porto após o jogo com o Feirense, em que nem o treinador Sérgio Conceição nem os jogadores "azuis e brancos" marcaram presença na flash-interview, vai custar 5.738 euros aos "dragões". Também os confrontos referentes aos jogos da Taça CTT, vai custar aos cofres do FC Porto 18.935 euros. A este valor vai juntar-se ainda a multa aplicada ao roupeiro e aos jogadores "azuis e brancos", contabilizando-se 26.875 euros.



De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina, também o Sporting vai ser penalizado pelo atraso de Jorge Jesus e Piccini na flash-interview, após o dérbi com o Benfica. Esta multa terá o valor de 3.825 euros.





O Benfica também foi penalizado pelo Conselho de Disciplina, em 2.870 euros, devido ao mau comportamento dos adeptos no jogo em Setúbal.



Falta ainda avaliar o comportamento do público no dérbi e no encontro entre o Feirense e o FC Porto. O Conselho de Disciplina aguarda, como habitual, pelos relatórios policiais.



