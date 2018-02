"Como é possível eu ter passado um jogo inteiro a ser insultado e agredido com isqueiros?", questionou o jogador, em reacção ao castigo aplicado esta quarta-feira.

A secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu castigar Fábio Coentrão com um jogo de suspensão, depois do jogador ter cuspido na direcção dos adeptos do FC Porto, na zona de acesso aos balneários no Estádio do Dragão. Esta sexta-feira, o latera do Sporting reagiu à punição na sua página de Facebook.