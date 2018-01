Os atletas da Coreia do Norte vão participar em provas de patinagem artística, esqui de fundo, esqui alpino e hóquei no gelo feminino

A Coreia do Norte vai estar representada em quatro modalidades do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, na sequência do acordo alcançado entre as duas Coreias, anunciou hoje o comité organizador da competição.



Os atletas da Coreia do Norte vão participar em provas de patinagem artística, esqui de fundo, esqui alpino e hóquei no gelo feminino, segundo explicou o presidente do comité organizador dos Jogos PyeongChang2018, Lee Hee-beom, em declarações à agência noticiosa sul-coreana Yonhap.



A decisão, tomada durante uma reunião de alto nível entre responsáveis de Seul e Pyongyang, realizada em Panmunjom, cidade fronteira na zona desmilitarizada, que divide a península coreana.



Os patinadores Ryom Tae-ok e Kim Ju-ik são os únicos com qualificados para participar na competição, apesar de a Coreia do Sul ter falhado o prazo de inscrição nos Jogos Olímpicos, que decorrem entre 09 e 25 de fevereiro.



No caso do hóquei no gelo, os dois países acordaram apresentar uma equipa unificada, facto que terá causado algum receio na Coreia do Sul, uma vez que as atletas da Coreia do Norte não se apuraram pela via desportiva.



Esta será a terceira vez que as duas Coreias apresentam uma equipa conjunta em competições desportivas desde 1991, ano no qual participaram no Mundial de futebol sub20, disputado em Portugal, e no campeonato do mundo de ténis de mesa.



A decisão final terá de ser tomada pelo Comité Olímpico Internacional (COI), cujo presidente já admitiu publicamente que o organismo tudo fará para permitir a participação da Coreia do Sul.