Presidente do Sporting convocou uma reunião dia 17 de Fevereiro, às 14h. "Se algum dos pontos não passar - estatutos e regulamento disciplinar - os órgãos sociais vão demitir-se imediatamente do Sporting."

"Decidimos o seguinte: dia 17 às 14h vamos fazer uma AG no Pavilhão João Rocha e vão haver três pontos em discussão. Um: novos estatutos. Dois: regulamento disciplinar. Três: se querem ou não a saída imediata dos orgãos sociais". Foi desta forma que o dirigente do Sporting anunciou que a decisão sobre a sua continuidade só vai acontecer a 17 de Fevereiro, às 14h, perante os sócios do clube.



Bruno de Carvalho disse esta segunda-feira, na conferência de imprensa agendada pelo próprio, que foi tratado com "falta de respeito" na Assembleia-Geral do Sporting e é "injuriado por sportinguistas há sete anos". "Interessa-me a minha liberdade e não a tenho", começou por afirmar o dirigente "leonino".



"Antes de ser presidente do Sporting, eu sou filho, sou pai, cidadão", frisou o presidente do Sporting em conferência de impresa, agendada pelo próprio para decidir o seu futuro dentro do clube.



"As pessoas têm de ser livres, não têm de ser libertinas, têm de estar à vontade, não é à vontadinha", acrescentou ainda Bruno de Carvalho, dirigindo-se aos adeptos do Sporting. E sublinhou: "quando quiserem, vou-me embora".



Bruno de Carvalho deixou ainda várias mensagens internas, nomeadamente para quem o acusa de ser "uma trampa", de ser "um miúdo" ou de o acusarem de "falir" o clube de Alvalade. "Estou aqui para trabalhar".



"O Sporting está acima de todos nós", frisou, acrescentando que "cada vez mais temos que nos preocupar connosco". "Nunca esta direcção tirou qualquer representação de quem quer quer fosse, fomos a direcção mais transparente e mais clara" que passou pelo Sporting.



Bruno de Carvalho salientou ainda, batendo com o punho na mesa, que a sua página de Facebook fez várias alterações no campeonato nacional, nomeadamente no que diz respeito ao vídeo-árbitro. "Por cada post tem sido mais ameaças", sublinhou.



"Decidimos o seguinte: dia 17 às 14h vamos fazer uma AG no Pavilhão João Rocha e vamos discutir três pontos. Um: novos estatutos. Dois: regulamento disciplinar. Três: se querem ou não a saída imediata dos orgãos sociais". "Mas quero-vos alertar para o seguinte: se algum dos pontos anteriores não passar, imediatamente nós demitimo-nos do Sporting", afirmou. "Está na altura dos sportinguistas saberem se querem ou não querem este órgão social".



Recorde-se que no sábado a Assembleia-Geral do Sporting foi suspensa. Segundo o Correio da Manhã, Bruno de Carvalho e os outros elementos dos órgãos sociais abandonaram a reunião, depois de o presidente sportinguista ter ameaçado demitir-se.





A suspensão deu-se depois de terem sido apresentados requerimentos para adiar a discussão e votar depois os dois últimos pontos da ordem de trabalhos.

Esta segunda-feira, dia 5, realizou-se uma reunião para debater a saída ou não de Bruno de Carvalho.