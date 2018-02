Apelo do presidente "leonino" - para que os comentadores do Sporting abandonem os programas de comentário desportivo - vai ser explicado esta segunda-feira.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, agendou uma reunião para esta segunda-feira à tarde uma reunião com os comentadores do Sporting, avança o Diário de Notícias. Recorde-se que o dirigente leonino pediu na Assembleia Geral do clube no último sábado que os adeptos deixem de comprar jornais desportivos, ver canais de televisão portuguesa e pediu ainda aos comentadores "leoninos" que abandonem os programas de televisão.



O referido jornal acrescenta que o encontro foi agendado este domingo, numa altura em grande parte dos comentadores mostraram vontade em permaneceram nos programas. José Pina (TVI24), Manuel Fernandes (SIC Notícias), Augusto Inácio (RTP 3) e Octávio Machado (CMTV) deixaram claro que não irão deixar os programas onde participam. Contudo, Manuel Fernandes esclareceu que pretende ouvir Bruno de Carvalho na terça-feira, o dia seguinte ao jogo do Sporting em Tondela.



A comunicação social decidiu responder ao boicote solicitado pelo presidente do Sporting, não transmitindo a conferência de imprensa de Jorge Jesus, acerca do jogo com o Tondela, em directo, como é habitual. RTP3, SIC Notícias, TVI24 e CMTV recolheram as imagens e declarações para as divulgar apenas mais tarde.