José Pina, Octávio Machado e Augusto Inácio não vão parar de fazer comentários desportivos.

Nenhum dos comentador afectos ao Sporting cumpriu a ordem do presidente leonino Bruno de Carvalho, que apelou este sábado os adeptos do Sporting a não comprarem jornais desportivos e a não verem canais televisivos portugueses.



Octávio Machado, comentador da CMTV e antigo director geral do futebol do Sporting sob a actual direcção, diz que "não confunde" o Bruno de Carvalho com o Sporting. "O Sporting é a instituição, essa é que é intocável!", esclareceu. E criticou a "militância" exigida pelo presidente do Sporting: "Não é ir ao estádio, aplaudir a equipa… Não, isso não é militância. Isso até podem não ir! Portanto, é não assistirem aos canais, não verem televisão e não sei quê. Os sportinguistas agora a conviverem num banco, aqueles mais idosos, tenham cuidado! Pode alguém ver que estão a ler A Bola, o Correio da Manhã ou o Record, e depois é um problema. Podem levar um processo disciplinar, porque não obedeceram ao grande líder."



José Pina (TVI24), Manuel Fernandes (SIC Notícias), Augusto Inácio (RTP 3) E Octávio Machado (CMTV) deixaram claro que não irão deixar os programas onde participam. Contudo, Manuel Fernandes pretende ouvir Bruno de Carvalho na terça-feira, o dia seguinte ao jogo do Sporting em Tondela: "Naturalmente que vou ouvir o presidente do Sporting. Vou ver as razões dele." "Eu depois transmito no próximo programa", afirmou, frisando que "é uma decisão pessoal. "É unicamente uma decisão minha", concluiu.



José Pina é mais directo: "Eu só passo recibos verdes à minha consciência e à minha liberdade. Se eu renunciar a isto, estou a renunciar à minha profissão e ao meu trabalho." O comentador do Prolongamento, programa da TVI24, revelou que não vai sair, mas que entende "perfeitamente" o apelo ao boicote feito por Bruno de Carvalho.



Contudo, Pina diz que "tem compromissos profissionais". "A TVI convidou-me para mais este programa de televisão, tenho compromissos profissionais, tento respeitá-los", disse José Pina, também co-fundador das Produções Fictícias e guionista. "Eu não posso, agora, de repente, tomar uma decisão. Eu sou profissional, trabalho nisto há mais de 25 anos. É a minha profissão."



Do lado do Trio D'Ataque, da RTP3, Augusto Inácio diz que é "comentador desportivo, ponto". "Não sou comentador do Sporting, eu sou comentador desportivo. Sou um comentador independente, sou um comentador livre. Nunca recebi cartilhas, recados", disse o ex-treinador do Sporting que chegou a ser director do futebol do clube de Alvalade ainda sob a alçada de Bruno de Carvalho.