"Este inquérito, instaurado no Ministério Público de Santa Maria da Feira e recentemente remetido ao DIAP distrital do Porto, tem quatro arguidos constituídos", refere.

Já foram identificados os jogadores do Rio Ave constituídos arguidos. Ao que o Correio da Manhã apurou, Marcelo, defesa-central brasileiro de 28 anos cobiçado pelo Sporting, Cássio, Roderick Miranda estão entre os arguidos. A SIC avança que o quarto futebolista envolvido no escândalo é Nadjack.Recorde-se que uma investigação da SIC revelou que quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos por suspeitas de viciação de resultados. Em causa está um encontro entre os vilacondenses e o Feirense, respeitante à 20.ª jornada do campeonato do ano passado. Os quatro jogadores do Rio Ave estão na mira das autoridades por terem sido alegadamente pagos para perder a partida.O jogo em causa (com 1309 espectadores) aconteceu em Fevereiro em Santa Maria da Feira contra o Feirense, que ganhou por 2-1. Os jogadores em causa terão sido pagos por intermediários, que as autoridades pensam estar ligados ao mundo das apostas. Segundo a SIC, os intermediários pagavam aos jogadores e, depois, apostavam nos resultados através de plataformas como o Placard.O Ministério Público confirmou esta quinta-feira à agência Lusa a existência de quatro arguidos no âmbito da investigação ao encontro entre o Feirense e o Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol. De acordo com o MP, em resposta a questões colocadas pela Lusa, "em causa estão suspeitas da prática do crime de corrupção na actividade desportiva".