Claque do clube "leonino" entoaram cânticos relacionados com a bancada do Estoril, que obrigou à retirada dos adeptos do FC Porto na passada segunda-feira.

Os adeptos do Sporting deslocaram-se esta quarta-feira ao Dragão Caixa, para assistir ao jogo de hóquei em patins entre o FC Porto e o clube de Alvalade, e decidiram entoar cânticos relacionados com a bancada do Estoril, que levou à retirada dos adeptos "azuis e brancos" e à suspensão do encontro na passada segunda-feira.



"Quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o c…". Estes foram os cânticos entoados pelos adeptos durante o encontro, divulgados através das redes sociais.



Bruno de Carvalho já reagiu através das redes sociais, afirmando que "o clube repudia totalmente qualquer cântico ou actuação" que viole as regras. "Os adeptos do Sporting CP sabem distinguir situações e, ao mesmo tempo que lutam pela verdade desportiva, sabem que devem ter sempre um comportamento que pugne pela dignificação do Clube e do desporto", começou por escrever na sua página de Facebook.



"Assim, pela luta pela verdade desportiva, não podemos esconder o desagrado total do Sporting CP pelo atropelo aos regulamentos permitido pela Liga ao não ter obrigado a que a segunda parte do jogo Estoril-Porto fosse realizada no dia seguinte, mantendo-se totalmente a dúvida sobre o porquê, sobre o que consta dos relatórios, sobre quem não quis que o mesmo acontecesse, não ajudando estes factos quem diz querer lutar pela verdade desportiva e que tanto fala do famoso 'Estorilgate'", continuou o dirigente do Sporting, acrescentando: "não existe qualquer situação que permita o ultrapassar da barreira dos princípios e regras que são um dos pilares basilares do Sporting CP. Logo, o clube repudia totalmente qualquer cântico ou actuação que os viole".