Vários canais televisivos não transmitiram hoje a conferência de imprensa de Jorge Jesus, acerca do jogo entre o Sporting e o Tondela disputado amanhã, às 20 horas.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a RTP3, SIC Notícias e TVI 24 não mostraram imagens. As direcções dos três canais acordaram que a conferência de imprensa não seria transmitida em directo, indica o Jornal de Notícias.

No sábado, no fim da Assembleia Geral do Sporting, Bruno de Carvalho apelou a um boicote dos adeptos leoninos aos jornais desportivos e ao Correio da Manhã, bem como aos canais de televisão.

Apesar de os jornalistas dos canais terem estado no local, recolheram as imagens e declarações para as divulgar mais tarde.