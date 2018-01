A Câmara Municipal de Cascais garantiu esta terça-feira que a bancada do Estádio Municipal António Coimbra da Mota, no Estoril, foi "analisada por uma vasta equipa de técnicos qualificados" e "vistoriada pelas entidades nacionais e internacionais competentes". Em comunicado, a autarquia responsável pelo alargamento do estádio esclareceu que a obra "não carece de licenciamento, uma vez que se trata de um equipamento municipal" e garante que "o projecto foi analisado por uma vasta equipa de técnicos qualificados, tanto da Câmara Municipal de Cascais como de organizações externas".



"A obra foi vistoriada pelas entidades nacionais e internacionais competentes, atendendo a que a nova bancada veio cumprir um requisito da UEFA. Mais, as instalações do Estádio são vistoriadas pela Liga Portuguesa de Futebol e demais entidades no arranque de cada época", pode ler-se ainda no comunicado da Câmara de Cascais.



não exclui a construção de equipamentos, quadro legal em que se integra um Estádio Municipal (equipamento desportivo), instalado naqueles terrenos há mais de 70 anos".





vereador da Câmara Municipal de Cascais, João Sande e Castro, que confessou ver com "algum espanto" a construção da bancada do Estádio António Coimbra da Mota.



"Em 2002, quando assumi a função de vereador do desporto no Município de Cascais, o Estoril-Praia tinha um projecto para uma piscina que estava parado há vários anos. O local indicado para a sua construção era de reserva ecológica e ficava em leito de cheia. Que este terreno era pouco estável saltava à vista: em 12 anos por três vezes foi necessário reparar abatimentos no solo dos campos sintéticos contíguos. Saí da Câmara em 2013 e confesso que me causou algum espanto quando em 2015 vi iniciar-se no local a construção de uma grande bancada", escreveu Sande e Castro na sua página de Facebook.





jogo entre o Estoril e o FC Porto foi interrompido ao intervalo devido aos problemas encontrados na bancada. A partida vai ser retomada a 21 de Fevereiro, pelas 18h. A nova data ficou decidida após uma reunião de emergência da Liga de Portugal com membros do Estoril e do FC Porto.

A mesma entidade explica ainda que o terreno está "tipificado como Rede Agrícola Nacional", que "Este comunicado surge no seguimento de uma publicação do antigoRecorde-se que o