O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, respondeu às críticas da apresentadora e socialite do Benfica Pimpinha Jardim, acusando-a de se estar a meter num assunto "pessoal e grave". Aos adeptos do Sporting, numa publicação no Facebook, pediu que não dêem protagonismo à "Pitinha do Jardim"."Caríssimos, agradeço que não dêem mais protagonismo a esta Pitinha do Jardim pois ela está a meter-se num assunto meu, pessoal e grave, e que, infelizmente, em breve será conhecido. Isto ultrapassa as barreiras do razoável, mas no momento certo as pessoas vão perceber as razões baixas que fazem "movimentar" esta Pitinha e a sua mãe", Cinha Jardim, escreveu BdC na publicação.Esta sexta-feira, no programa Você na TV, da TVI (estação onde também apresenta o Câmara Exclusiva), a jovem adepta do Benfica acusou o líder leonino de ter perdido "o respeito aos adeptos". "Sei que os adeptos do Sporting estão descontentes. Ou ele vem a público pedir desculpa e dizer que perdeu a cabeça ou então devia demitir-se", defendeu.Para o presidente do Sporting, esta situação demonstra que "vale tudo, mas vale mesmo tudo!". "Isto vem da 2a circular, mas é muito mais grave do que parece. Não lhe dêem tempo de antena, pois isto nada tem a ver com Tias nem Chás. Isto é demasiado grave e pretende influenciar decisões que afectam a minha vida pessoal", acrescentou o presidente "leonino".