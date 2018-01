O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, usou as redes sociais para responder aos críticos que se mostraram contra o facto do líder "verde e branco" se deslocar para o estádio da Luz com os adeptos e ir ver o jogo junto das claques "leoninas".





"'Presidente adepto' com muito orgulho! Nunca deixarei de ser um de vocês! Vamos responder a todos com apoio constante durante os 90 minutos!", escreveu Bruno de Carvalho.O Benfica, terceiro classificado no campeonato, recebe o Sporting, numa altura em que os dois clubes estão separados por três pontos. A partida será dirigida por Hugo Miguel.