O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, já se encontra no Estádio da Luz juntamente com os adeptos do Sporting, depois de terem percorrido a pé o caminho até ao Estádio da Luz, para o jogo que opõe os "leões" ao Benfica e tem início marcado para as 21h30 desta quarta-feira.

Esta quarta-feira, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, já usara as redes sociais para responder aos críticos que se mostraram contra o facto do líder "verde e branco" se deslocar para o estádio da Luz com os adeptos e ir ver o jogo junto das claques "leoninas".



"'Presidente adepto' com muito orgulho! Nunca deixarei de ser um de vocês! Vamos responder a todos com apoio constante durante os 90 minutos!", escreveu Bruno de Carvalho.