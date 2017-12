O Benfica defronta esta sexta-feira o Vitória de Setúbal, num jogo para a Taça CTT, em que os "encarnados" já não têm aspirações de seguir em frente. No entanto, o jogo deverá servir para o técnico das "águias" Rui Vitória preparar o dérbi lisboeta, que se realiza a 3 de Janeiro no Estádio da Luz.Apesar de poder fazer algumas poupanças, nomeadamente nos laterais - Grimaldo e André Almeida podem dar lugar a Eliseu e Douglas - Rui Vitória poderá utilizar a dupla de centrais que vai jogar frente ao Sporting: Rúben Dias e Jardel.A lesão de Luisão obriga a mudanças na defesa, sendo que Rúben Dias deve repetir a titularidade para recuperar os melhores níveis competitivos, depois da cirurgia para debelar uma apendicite a que foi submetido em Novembro.O médio Keaton Parks poderá estrear-se como titular no onze dos "encarnados", depois de já ter sido suplente utilizado em três jogos (Vitória de Setúbal - Taça de Portugal; Tondela - Campeonato; e Portimonense - Taça CTT).