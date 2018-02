O Benfica e o Sporting já deram os parabéns aos mais recentes campeões do desporto português, depois da selecção nacional ter ganho o Campeonato da Europa de futsal.

Em comunicado, os "encarnados" felicitaram a Federação Portuguesa de Futebol, os atletas e a restante comitiva pela conquista do campeonato que se disputou em Ljubljana.

"O Sport Lisboa e Benfica dá os parabéns na pessoa do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, doutor Fernando Gomes, a todos os dirigentes, treinadores e atletas que conquistaram o primeiro Campeonato Europeu de futsal para Portugal. Motivo de enorme orgulho e que muito prestigia todos os que têm ajudado a promover a modalidade no nosso país", lê-se num comunicado.

As "águias" deixaram ainda o reconhecimento "aos benfiquistas que mais directamente estiveram envolvidos nesta conquista".

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, também deu os parabéns à selecção, através de uma publicação no Facebook, lembrando a forte aposta do clube na modalidade.

"É um feito histórico para o nosso País e para o Sporting Clube de Portugal que tem apostado fortemente nesta modalidade. Os meus parabéns à selecção nacional, em especial aos nossos atletas João Matos, Pedro Cary, Pany Varela e André Sousa", lê-se numa mensagem de Bruno de Carvalho, na sua página na rede social Facebook.

No sábado, Portugal conquistou pela primeira vez o título de campeão europeu de futsal, em Ljubljana, ao vencer a Espanha por 3-2, após prolongamento na final do Europeu, com um golo de Bruno Coelho, de livre directo.

Ricardinho, logo no primeiro minuto, deu vantagem à equipa das "quinas", reforçando o estatuto de melhor marcador em fases finais, com o seu 22º golo, Tolrá, aos 19 minutos, e Lin, aos 32, assinaram os tentos da selecção espanhola, mas Bruno Coelho, aos 39, empatou.

No prolongamento, Bruno Coelho "bisou", na conversão de um livre directo, no último minuto, assegurando o primeiro título de Portugal, que tinha como melhor desempenho na prova o segundo lugar, em 2010, quando perdeu o jogo decisivo frente à Espanha, por 4-2, na Hungria.