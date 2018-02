Veja aqui os golos da partida:





O Benfica venceu este sábado (3-1) o Paços de Ferreira, na 24.ª jornada do campeonato.O primeiro golo do jogo foi para a equipa da casa, por intermédio de Luiz Phellype, logo aos nove minutos de jogo.Só aos 72 minutos é que os "encarnados" conseguiram chegar à igualdade, com um golo de Jonas. Aos 88 minutos, o suspeito do costume voltou a marcar. Já no período de descontos foi Rafa quem ditou o resultado final, fazendo o 3-1 para as "águias"O líder FC Porto entra em campo este domingo, no estádio do Portimonense e o Sporting recebe o Moreirense na segunda-feira.Paços de Ferreira ('9):