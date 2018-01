Vários jogadores da selecção da Argentina que se sagrou campeã do Mundo em 1986 terão ido pagar uma promessa feita na altura para ajudar a equipa agora liderada por Messi a repetir a conquista.A história foi contada pelo jornal espanhol El Mundo. Há 32 anos, os jogadores terão viajado até Jujuy para tentar acabar com a chamada "maldição de Tilcara" – seria essa "força" a impedir que a Argentina ganhasse um Campeonato do Mundo.Na véspera da final, frente à Alemanha, os jogadores terão prometido regressar para pagar a promessa e dar graças à Virgen de Punta Corral. Os argentinos ganharam mas a promessa – negada pelo então seleccionador Carlos Bilardo – não foi cumprida.Agora, Óscar Ruggeri e mais cinco colegas terão regressado a Tilcara para "saldar contas". A mesma fonte diz que o governador da província, Gerardo Morales, participou na cerimónia.