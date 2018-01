Caso insólito aconteceu no jogo entre o Nantes e o Paris Saint-Germain este domingo.

O árbitro escolhido para o jogo deste domingo entre o Nantes e o Paris Saint-Germain protagonizou um momento insólito. Depois de ser derrubado por Diego Carlos, jogador da equipa da casa, o juiz da partida Tony Chapron decidiu pontapear e expulsar o atleta.



Momentos depois ainda houve uma troca de palavras mas o jogador do Nantes acabou mesmo por sair do relvado.



Veja aqui o vídeo com o caso insólito:



O PSG acabou por vencer o encontro com um golo de Dí Maria aos 12 minutos.