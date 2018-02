Antigo internacional irlandês Liam Miller morreu aos 36 anos

Os meios de comunicação britânicos noticiaram que Miller morreu devido a um cancro pancreático.

O antigo futebolista internacional irlandês Liam Miller morreu, aos 36 anos, anunciou hoje a federação da Austrália, país onde o médio fez grande parte dos últimos anos da sua carreira.



Formado nos escoceses do Celtic, Miller jogou, entre outros, pelos ingleses Manchester United, Leeds, Sunderland e Queen's Park Rangers.



Depois de um regresso à Escócia, para representar o Hibernian, Miller mudou-se para a Austrália, onde jogou por Perth Glory, Brisbane Roar e Melbourne City, tendo terminado a carreira com uma passagem pela Irlanda, onde actuou no Cork City, e um ingresso nos Wilmington Hammers, dos Estados Unidos.



Os meios de comunicação britânicos noticiaram que Miller morreu devido a um cancro pancreático.