Alan Ruiz confirmou esta quarta-feira que está de regresso à Argentina, mais precisamente ao Colón, clube que representou em 2015 (por empréstimo ) e em 2016 e do qual se transferiu para o Sporting. De acordo com o Record, os "leões" terão cedido Alan Ruiz por empréstimo ao clube de Santa Fé.Este empréstimo terá a duração de um ano (até ao final de 2018) e o pagamento dos ordenados será da inteira responsabilidade do Cólon. O clube argentino terá ainda pago pelo empréstimo, sendo que ainda não se sabe o valor do mesmo.Segundo o referido jornal desportivo, o Colón garantiu ainda uma opção de compra não vinculativa de sete milhões de euros por 70% do passe do jogador.