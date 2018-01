Um grupo de 30 adeptos invadiu o treino desta manhã e agrediram vários jogadores do Vitória de Guimarães, avança o jornal Record.



A mesma fonte indica que o incidente ocorreu pelas 10h45, sendo que muitos destes adeptos estavam encapuzados.Ao que tudo indica os adeptos terão começado por fazer ameaças verbais e, posteriormente, acabaram por agredir os jogadores.O Vitória perdeu esta sexta-feira em casa do Desportivo de Chaves (4-3) e ocupa, actualmente, a nona posição na Liga portuguesa. Equipa tem nove derrotas no campeonato, dois empates e sete vitórias.Esta não será a primeira vez que a claque do Vitória Sport Clube invade o complexo desportivo do clube. Em 2011, ainda sob o comando técnico de Rui Vitória, a equipa foi surpreendida com uma visita dos adeptos.