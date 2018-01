O jogo dos juniores do Cesarense e o FC Porto terminou mal. Jogadores, técnicos e agentes da autoridades envolveram-se em agressões.

Segundo as imagens divulgadas pelo Correio de Azeméis, o encontro da jornada 18 do campeonato de juniores acabou numa batalha campal.