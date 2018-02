Internacional português falou sobre a sua forma, família e sonhos em entrevista à revista GQ italiana.

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista à GQ italiana onde falou sobre a sua família, os seus sonhos e ainda como se mantem em forma. "A minha maior paixão é passar tempo com o Cristiano Jr. e com os meus outros três filhos, estar com a minha noiva, com o resto da minha família e amigos. Gosto de desfrutar e de relaxar, sou um homem com sorte", disse o interncional português.









O avançado do Real Madrid acrescentou ainda que s er pai foi a melhor coisa que lhe aconteceu: "faz-me imensamente feliz. Desfruto de cada momento com os meus filhos". E mostrou-se preocupado com a educação e os valores que vai transmitir aos seus progenitores. "Cada um de nós tem a sua personalidade, o seu caminho a seguir, mas há muitas coisas que se pode transmitir aos filhos. Espero passar-lhes bons valores e garantir-lhes uma educação que os ajude a encontrar o seu caminho", frisou.



A nível futebolístico, Cristiano Ronaldo não esconde que "tem muita ambição" e vai continuar a "melhorar" para chegar mais longe. "Creio que tenho algumas actuações memoráveis ao longo da minha carreira, mas não me recordo de nenhuma em particular. Procuro focar-me mais no presente que no passado", referiu o capitão da Selecção nacional.