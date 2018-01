Relacionado Sporting conquista Taça da Liga nas grandes penalidades

Nelson Évora abriu a sua época de atletismo com 16,38 metros no meeting de pista coberta de L'Eure, em Val-de-Reuil, França, terminando em terceiro lugar no concurso do triplo salto.O recordista nacional só conseguiu um ensaio válido, o segundo, em todo o concurso, somando nulos nos outros cinco, claramente sem acerto para uma marca mais próxima do seu valor habitual - tem como recorde 17,74, desde 2008, e regularmente salta mais de 17,00 metros, ou próximo desse patamar.Venceu um atleta do Burkina Faso, Hugues Fabrice Zango, que chegou aos 17,23 metros, com Alexis Copello, do Azerbaijão (antigo cubano), a ser terceiro (16,74).A marca de Zango, obtida no seu último ensaio, é recorde pessoal por larga margem e coloca-o na liderança mundial da especialidade. Zango passa também a ser recordista de África.Imediatamente atrás de Évora classificou-se o junior francês Martin Lamou, com 16,36 metros.