O Benfica joga hoje contra o Sporting de Braga numa partida, a contar para a 18.ª jornada da I Liga de futebol, que não pode perder para não perde de vista na qualificação o FC Porto e Sporting, rivais na luta pelo título.



O tetracampeão nacional ocupa o terceiro lugar, a cinco pontos do líder FC Porto e a três do Sporting, na segunda posição, que vão defrontar respectivamente, o Desportivo das Aves, 14.º classificado, no domingo, e o lanterna-vermelha Estoril-Praia, na segunda-feira, que se encontram nas últimas posições.



O Benfica, pelo contrário, mede forças com o quarto posicionado, que pode até alcançar os mesmos pontos que os encarnados caso se imponha no jogo de hoje.



Eliminado de todas as outras provas em que participou (Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga), o Benfica procura salvar a época com um possível e inédito 'penta.'



O outro jogo marcado para hoje opõe duas equipas em situação diversa: o Paços de Ferreira, antepenúltimo colocado e que será dirigido por Filipe Anunciação, já com o novo treinador João Henriques, que substituiu Petit, na bancada, recebe o Marítimo, que se pode isolar no quinto lugar.



