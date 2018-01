Já houve 300 jogos oficiais entre os dois clubes, em 110 anos de rivalidade, com muitas polémicas e casos insólitos. Registaram-se 130 vitórias do Benfica, 108 do Sporting e 62 empates.

1907

Sporting a fugir da chuva

O primeiro dérbi aconteceu no campeonato regional de Lisboa. Os jogadores do Sporting (ganharam 2-1) foram abrigar-se da chuva a meio do jogo e só voltaram porque foram obrigados pelo árbitro.



1917

Adiar por causa dos doentes

O Sporting-Benfica (6.ª jornada do campeonato regional) foi adiado várias vezes, por acordo entre os dois clubes, até que o Sporting pudesse ter todos os jogadores curados de doenças.



1939

Atirar almofadas ao árbitro

O Benfica empatou (1-1) no campo do Sporting e foi campeão de Lisboa. No fim, o árbitro saiu de campo sob uma chuva de almofadas, atiradas pelos adeptos sportinguistas, em protesto por um golo anulado a Peyroteo.



1947

O campeonato do pirolito

Sporting e Benfica terminaram o campeonato nacional com os mesmos pontos e os leões ganharam por um golo (pirolito). Perderam em casa 3-1 e venceram fora 4-1, com quatro golos de Peyroteo.



1952

Nove golos na final da Taça

O Benfica ganhou (5-4) a final da Taça de Portugal com mais golos. Rogério "Pipi" decidiu aos 90: "O Águas desmarcou-me, corri o mais que pude, rematei e pareceu-me que a bola levou um século a entrar."



1978

O brinco de Vítor Baptista

Ao marcar o golo da vitória do Benfica, Vítor Baptista perdeu o seu brinco-talismã e pôs jogadores e árbitro a procurá-lo. "Perdi dinheiro. O brinco custou 12 con- tos e o prémio de jogo são 8."



1986

Marcou quatro e deu bola à filha

No 7-1, a 14 de Dezembro, Manuel Fernandes marcou quatro ao Benfica, um deles num voo de cabeça. E levou para casa a bola assinada pelos colegas, para oferecer à filha, que fazia 9 anos.



1992

O golo mais rápido

Balakov roubou a bola a Hélder e marcou de fora da área aos 12 segundos. Poucos viram o 1-0 do Sporting, pois junto a essa baliza havia uma cortina de fumo, devido às tochas das claques.



1996

Very light: o dia mais triste

O Benfica ga- nhou (3-1) a final da Taça. Mauro Airez marcou aos 9 minutos e, nos festejos, os adeptos dispararam um very light que atravessou o campo e atingiu mortalmente Rui Mendes, adepto do Sporting.



2000

Golo de Sabry estraga a festa

A vitória sobre o Benfica, na penúltima jornada, dava o título aos leões (ao fim de 18 anos). Mas o livre de Sabry (89 minutos) estragou a festa. Na última jornada, o Sporting bateu o Salgueiros e acabou campeão.



2005

Cabeça de Luisão dá o título

"Falta!", gritaram os adeptos do Sporting. "Frango do Ricardo!" e "Luisão saltou mais alto!", disseram os do Benfica. O polémico golo, na penúltima jornada, valeu a vitória (1-0) e o título ao Benfica.



2009

Penáltis na Taça da Liga

Foi a única final entre Benfica e Sporting decidida nos penáltis. E Quim (Benfica) foi o herói: defendeu três. A arbitragem de Lucílio Baptista foi contestada pelos leões: Pedro Silva até atirou fora a medalha de finalista.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 599 da SÁBADO, nas bancas a 22 de Outubro de 2015.