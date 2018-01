Um novo estudo publicado no jornal científico Circulation revela que dois anos de exercício físico regular podem ter um efeito dramático (de forma positiva) na saúde de pessoas de meia-idade que passaram décadas com uma vida sedentária. Mas convém não deixar passar os cinquenta anos para começar a exercitar-se.Que fazer exercício faz bem à saúde não deve ser novidade. Mas o que este estudo vem revelar é que até pessoas que passaram a vida a rejeitar qualquer tipo de exercício físico podem passar a fazer parte da "população sudável" em apenas dois anos.O responsável pelo estudo, Benjamin Levine, explica que o fim da meia-idade (aproximadamente 50 anos) é uma altura ideal para começar a fazer exercício porque "o coração ainda tem elasticidade".Os sujeitos do estudo foram homens e mulheres entre os 48 e os 58 anos, habitantes do Texas, EUA. Os autores do estudo propuseram a esta amostra - cujos elementos não faziam exercício e tinham um estilo de vida bastante sedentário - fazerem um programa de exercício de dois anos. Cerca de metade dos participantes (28) foram introduzidos num programa que consistia em exercício aeróbico que incluía pelo menos um dia em que o exercício era de alta intensidade. Os restantes participantes (24) faziam parte de um grupo de controlo que fazia ioga e alongamentos três vezes por semana.O primeiro grupo viu a sua condição física melhorar consideravelmente, mas verificou-se também uma redução da rigidez do ventrículo esquerdo do coração. Este músculo ajuda a forma como o coração bombeia sangue e reduz o risco de falhanço cardíaco.Mas os autores do estudo avisam: é necessário ter alguma precaução se vai começar a fazer exercício. É melhor começar calmamente e depois aumentar a intensidade. Os treinadores aconselham ainda que se façam exercícios diversificados, de forma a não se aborrecer.