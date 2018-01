O jogo Out of Line, dos Duckling Studios, foi escolhido como o melhor jogo português e vai receber um apoio por parte da Sony para ser desenvolvido.



Foram apresentados esta segunda-feira os vencedores dos Prémios PlayStation. Out of Line dos Duckling Studios foi o grande vencedor da noite, tendo recebido o prémio de Melhor Jogo de 2017 e o Prémio Imprensa.



Esta segunda-feira celebrou-se a iniciativa da Sony PlayStation na Península Ibérica em procurar talentos neste canto europeu e também de perscrutar em busca de jogos interessantes que possam ser "aperfilhados" pela Sony.



O evento ficou ainda marcado pelo lançamento mundial do vencedor português da primeira edição dos Prémios, o Strikers Edge, que chega esta terça-feira ao mercado.



A equipa que desenvolveu o jogo Out of Line, a Duckling Studios, recebeu um prémio pecuniário de 10.000 euros e ainda um espaço físico para trabalharem no jogo durante 12 meses. O estúdio terá ainda acesso a uma campanha promocional nos canais próprios da PlayStation no valor de €50.000.



Foram ainda atribuídos os seguintes prémios:



Melhor Jogo de Competição Online: Hover Shock



Melhor Jogo Infantil: Apex Arena



Melhor Arte: Obscuria



Jogo mais Inovador: Iteration



Melhor Utilização das Plataformas PlayStation: Rise of Denial