Processadores Intel têm uma falha comprometedora para computadores que equipam

Os processadores construídos nos últimos 10 anos pela empresa norte-americana Intel podem ter uma falha de concepção comprometedora para a segurança dos computadores que equipam, revelou o sítio britânico The Register, esta quarta-feira.



"É um problema muito grave por duas razões: porque envolve o material, o que complica as coisas, e porque pode permitir (um terceiro) assumir o controlo do computador", disse Gérôme Billois, técnico em segurança informática na empresa 'Wavestone', à agência noticiosa AFP.



A Intel, que ainda não reagiu oficialmente ao caso, já teria dado instruções a várias empresas para que estas pudessem desenvolver correcções.



Estas correcções estão em progresso para os sistemas de exploração Linux e Windows, mas nenhum anúncio ainda foi feito pela Apple em relação ao seu OS.



Na rede social Twitter, o fundador do servidor francês OVH, Octave Klaba, anunciou recentemente que a empresa estava em fase de teste da actualização antes de a começar a aplicar "nas próximas horas".





A huge hardware BUG hit all Intel CPU x86. A software patch for Linux is ready. We are testing it and will start to deploy it in the next hours. — Octave Klaba (@olesovhcom) 3 de janeiro de 2018

We will need to restart all the hosts Public Cloud/VPS. We want to start it on Saturday, with minimum of impact for the customers. We are looking for the best scenario.



All the hosts Shared Hosting will be upgraded with no downtime. — Octave Klaba (@olesovhcom) 3 de janeiro de 2018

Klaba prometeu que "o mais tardar amanhã (quinta-feira), um novo coração da rede vai ser proposto para o conjunto dos utilizadores", adiantando que "todos os servidores de nuvem públicos vão ser reiniciados a partir de sábado, com um impacto que se espera mínimo para os utilizadores".Gérôme Billois avançou que, "sendo a falha muito profunda, é preciso mudar o coração do sistema de exploração e, portanto, reiniciar o sistema".Para este perito, "trate-se da OVH, Amazon ou Microsoft, todos procuram que os seus clientes sofram um impacto mínimo".Porém, estas correcções podem ter um impacto no desempenho das máquinas envolvidas, reduzindo-o "até 30%, o que é imenso", quantificou."Vai haver um debate em algumas empresas sobre a relação entre desempenho e segurança e algumas podem escolher não actualizar a segurança, para conservar toda a capacidade das suas máquinas", depois de avaliarem os riscos", acrescentou.Se estas correcções permitem resolver o problema no curso prazo, só a renovação das máquinas permite às empresas envolvidas eliminá-lo definitivamente, "com as problemáticas de gestão que isso implica", estimou Gérôme Billois.No final de 2016, a Intel já tinha sido confrontada com outra falha de um dos seus produtos, mas de menor dimensão e não generalizada.