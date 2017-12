O AG600 foi construído na China e é o maior avião anfíbio do mundo.



Segundo a agência noticiosa Xinhua, o Kunlong (nome de código do meio de transporte), levantou voo de Zhuhai e voou durante cerca de uma hora, antes de aterrar.



O aião tem 38,8 metros de largura - de asa a asa - e tem quatro propulsores, sendo capaz de carregar 50 pessoas e manter-se no ar durante cerca de 12 horas.



Apesar de ter sido desenvolvido com características militares, será usado para combater incêndios e socorros em alto-mar.



Apesar de ser do tamanho de um Boeing 737, o AG600 é bastante mais pequeno que o avião/barco do milionário, inventor e realizador Howard Hughes, conhecido como Spruce Goose. Este aparelho tinha uma largura de 97 metros e um comprimento de 67 metros. Voou apenas uma vez, em 1947.





Veja abaixo o vídeo do voo, editado pelo The Guardian.