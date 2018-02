Mais de um terço dos utilizadores de Internet admitem espiar o seu parceiro online. De acordo com um relatório elaborado pela Kaspersky Lab e a Toluna, este número aumenta em quase metade nas relações instáveis. Os principais temas ocultados entre casais são as mensagens enviadas, gastos pessoas, arquivos e sites visitados.



O mesmo documento - que prova que a privacidade e a transparência nas relações mudou devido às redes sociais - indica também que metade dos casais entrevistados partilha abertamente os pins e as palavras-passe dos seus dispositivos e um "quarto tem as suas contas reconhecidas nos dispositivos dos seus parceiros".



"Os casais infelizes são também os mais propensos a pensar que a sua privacidade se encontra em risco (31%) em comparação com aqueles em relações mais felizes (15%)", lê-se ainda no comunicado enviado pela Kaspersky, empresa especializada em cibersegurança.

Cerca de 80% dos utilizadores acredita que "os casais devem ter privacidade, tanto na sua vida online como offline, e 70% valoriza mais as suas relações que a sua privacidade". E são precisamente, segundo o relatório, os casais menos felizes que "pretendem manter privadas algumas das suas actividades (76% em oposição a 54% dos entrevistados em relações satisfatórias)".

"Entre os principais temas ocultados estão as mensagens enviadas a outras pessoas, os gastos pessoais, alguns arquivos pessoais e os sites visitados", revela o documento, acrescento que a "privacidade e as actividades online são também motivo de discussão nos casais". "Um terço (33%) já discutiu após um dos parceiros ter visto algo que o outro não queria partilhar", indica o documento.