Um vídeo divulgado na página de Youtube da Space X mostra o que virá a acontecer esta tarde, caso tudo corra como planeado. Veja-o aqui:





O foguetão Falcon Heavy, da empresa SpaceX, vai descolar esta terça-feira no Cabo Canaveral, na Florida, EUA. A partir das 18h30, começa a viagem de teste com um carro a bordo, na esperança de, no futuro, realizar missões para Marte.O presidente da SpaceX (e da empresa de automóveis Tesla), Elon Musk, confirmou na sua conta no Twitter que "todos os sistemas têm uma luz verde para o lançamento".Um carro eléctrico da Tesla, vermelho, será a carga que o Falcon Heavy deixará numa órbita próxima de Marte se a missão decorrer como planeado. O último teste ocorreu no dia 24 de Janeiro, foi bem-sucedido e consistiu na ignição dos 27 motores do foguetão simultaneamente.Este é um dos lançamentos mais esperados desde as missões Apollo (1961-1972) que levaram o homem para a lua, tanto que os bilhetes foram colocados à venda e são esperadas milhares de pessoas no Cabo Canaveral.O objectivo da empresa SpaceX é usar o foguetão gigante para transportar satélites mais pesados para o espaço e até, no futuro, seres humanos, graças à sua potência e capacidade apenas superados pela aeronave Saturn V, que actuou nas missões Apollo nas décadas de 60 e 70.O Falcon Heavy viajará para o espaço a uma velocidade de 11 quilómetros por segundo.