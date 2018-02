Mais de duas décadas depois do lançamento, o telefone-banana da Nokia vai ser relançado. O Nokia 8110, celebrizado no filme Matrix, estará disponível no mercado em Abril.

Em 1996, este telemóvel com tampa deslizante chegou ao mercado pela primeira vez. Três anos depois, estava na grande tela, nas mãos de Keanu Reeves. Foi publicitado como o primeiro aparelho com uma forma ergonómica, cuja tampa se aproximava da boca.





Agora, a HMD Global, empresa que detém a Nokia, apresentou o novo Nokia 8110 4G em Barcelona, no Mobile World Congress. Terá acesso à Internet, câmara fotográfica, Wi-Fi, Google Assistant e Maps, acesso ao motor de busca, uma app para o Facebook e ferramentas de email e Twitter. O lendário jogo Snake também será disponibilizado.

"O Nokia 8110 vem com a técnica que se espera de um telemóvel Nokia, cujas características principais são a durabilidade e a confiança. Com uma interface familiar e fácil de usar, tem uma mecânica táctil dinâmica, com o deslizamento a servir para atender e desligar chamadas", indicou a HMD Global, em comunicado citado pelo jornal The Guardian.

É um "telemóvel de fim-de-semana" que dá as pessoas "a possibilidade de desligar, se divertirem e relaxar sabendo que todos os essenciais de um smartphone estão ali quando necessários", acrescenta a empresa. O telemóvel estará disponível nas cores preto ou amarelo-banana.