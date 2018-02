Com 46 milhões de artigos publicados, a enciclopédia online não descobriu, durante mais de uma década, cinco falsas histórias.

A Wikipédia, que tem a trabalhar para si inúmeros editores que vigiam a informação que lá é colocada, nem sempre consegue eliminar todas as referências falsas que circulam na enciclopédia livre. Com 46 milhões de artigos publicados, a Wikipédia deixou passar, durante mais de uma década, cinco mentiras.

Apesar de, por norma, serem descobertas poucas horas depois, o jornal espanhol El País revelou esta segunda-feira as mentiras que perduraram na enciclopédia digital.



1.Bine, um demónio mitológico

Esta foi a informação falsa que mais tempo aguentou – 12 anos e quatro meses –, tendo sido removida em Agosto do ano passado. O artigo falava sobre um suposto demónio da mitologia acadiana – do primeiro estado mesopotâmico semita, em Acádia. Bine seria filho de um carpinteiro, tendo morrido e ressuscitado. "Não tinha qualquer referência e era claramente uma mentira", disse o editor Doug Weller, que apagou a entrada.



2. Milk Studios, uma falsa empresa sueca

Um artigo sobre uma empresa com 30 anos de experiência, especializada em produtos de papelaria e que contava com 12 fábricas na Suécia, Noruega e Estados Unidos aguentou 11 anos e oito meses na enciclopédia online. Foi depois denunciada por um utilizador, que estranhou a ausência de fontes capazes de provar a sua existência.



3. Um valente soldado que inventou o "cream soda"

Durante 11 anos e cinco meses, a Wikipédia teve uma história sobre George K. Broomhal, um general que lutou pelos unionistas na guerra civil norte-americana, que teria inventado uma bebida doce com sabor a baunilha. Contudo, não existe qualquer registo histórico que prove a existência do general.



4. Uma série da HBO que nunca existiu

Sheer Perfection, uma série que a HBO iria estrear em 2006, contaria a história de duas famílias – os Williams e os Ellis. Na enciclopédia entre Agosto de 2005 e Julho de 2016, a informação foi apagada após a Wikipédia confirmar que não existe qualquer registo no catálogo da HBO sobre a série.



5. Um falso violador em Nova Orleães

Um artigo sobre um suposto violador, amante de jazz, esteve disponível para consulta na Wikipédia durante dez anos e um mês. "Jack Robichaux foi um violador do século XIX, que atormentou a cidade de Nova Orleães. A maioria das vítimas eram mulheres com peso a mais", revelava a falsa historia, apagada em Setembro de 2015.