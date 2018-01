Em causa estarão as fracas vendas do modelo lançado há cerca de três meses. Marca estará já a preparar novos lançamentos para este ano.

A Apple decidiu descontinuar o iPhone X, apesar deste ter sido lançado há menos de três meses pela marca. A notícia avançada pela revista norte-americana Esquire indica que em causa estarão as fracas vendas do novo modelo, nomeadamente no mercado chinês.



Segundo a referida revista, o Appleinsider - site dedicado exclusivamente a notícias sobre a Apple - terá recebido a indicação de Ming-Chi Kuo, analista da empresa de investimento KGI Securities, que a produção do iPhone X será descontinuada ainda este Verão.



O fracasso das vendas pode estar relacionado com o facto dos consumidores acreditarem que o iPhone 8 Plus tem mais espaço que o iPhone X, explica a Esquire.



A Apple deverá, no entanto, lançar este ano três novos modelos de iPhone, inspirados no modelo X.